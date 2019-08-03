В Техасе при стрельбе в торговом комплексе есть пострадавшие

В торговом центре в Эль-Пасо, Техас, произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали до 20 человек. Возможно есть погибшие. Данные уточняются.

Несколько человек отправлены в больницу. По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, сообщает CNN. К расследованию подключились сотрудники ФБР.

Поиск стрелка проходили в районе торгового центра Cielo Vista Mall. Сообщалось о пострадавших в Walmart.