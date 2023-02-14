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Коммерсантъ FM
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При стрельбе в Мичиганском университете погибли три человека

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в кампусе Мичиганского государственного университета в США. В результате погибли три человека, еще пять получили ранения. Стрелка пока ищут, сообщает AP.

Полиция опубликовала снимки подозреваемого — это невысокий темнокожий мужчина в красных ботинках, джинсовой куртке и бейсболке. Его мотивы пока неизвестны. Все пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии не приводятся.

Все мероприятия в кампусе университета отменены сроком на 48 часов, включая занятия спортом. В штате Мичиган обучается около 50 тыс. студентов.

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