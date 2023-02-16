Владелец Popcorn Books Котов может продать издательство

Владелец издательства Popcorn Books Денис Котов рассматривает вариант продажи своего актива. Решение принимается на фоне возбуждения дела о пропаганде ЛГБТ.

О том, что господин Котов ищет покупателей на свой актив, сообщил источник «Ведомостей». Сам предприниматель подтвердил, что рассматривает такой вариант. Другие подробности не приводятся.

Popcorn Books стало первым российским издательством, против которого возбудили административное дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Закон о запрете пропаганды ЛГБТ заработал в РФ с начала 2023 года. Один из инициаторов введения поправок о ЛГБТ глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее в феврале провел встречу с господином Котовым. По ее итогам, по словам депутата, владелец издательства пообещал кардинальные изменения в Popcorn Books и «продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры».

Денис Котов — основатель сети «Буквоед», которая в 2018 году объединилась с сетью «Новый книжный» (позже сеть была переименована в «Читай-город»). Сейчас предприниматель владеет 7,09% ООО «Читай-город». Господин Котов приобрел 100% ООО «Попкорн букс» в июле 2022 года. До этого 65,5% издательство принадлежало ирландской компании Bookmate Limited, 24,5% — гендиректору издательства Individuum Алексею Докучаеву, 10% — экс-гендиректору Bookmate в России Андрею Баеву (все внесены в реестр иноагентов).

Popcorn Books было основано в 2018 году. Специализируется на young-adult литературе. Среди приоритетных тем называются проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу. По данным Всероссийского книжного рейтинга, изданный компанией роман «Лето в пионерском галстуке» о любви двух юношей в первом полугодии 2022 года занимал первое место по объемам продаж в денежном выражении в сегменте художественной литературы.

Подробнее о проблемах Popcorn Books — в материале «Ъ» «Основной закон попал в переплет».

Леонид Уварчев