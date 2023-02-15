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Коммерсантъ FM
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МЭА: доходы России от экспорта нефти в январе выросли на $700 млн

В январе добыча нефти и конденсата в России снизилась на 50 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с декабрем, до 11,24 млн б/с, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). По его данным, нефтяной экспорт России вырос почти на 300 тыс. баррелей, до 8,2 млн б/с, поставки в Европу снизились на 450 тыс. б/с. Экспорт нефтепродуктов остался на уровне 3,1 млн баррелей, доходы от него в прошлом месяце МЭА оценило в $13 млрд — на $0,7 млрд больше, чем в декабре.

По данным агентства, добыча нефти в России в январе снизилась на 160 тыс. б/с по сравнению с уровнем, который был до начала военной операции на Украине, и на рынки было отгружено 8,2 млн б/с. «Несмотря на санкции, добыча и экспорт российской нефти сохранились на относительно хорошем уровне. Стране удалось перенаправить поставки сырой нефти в Азию, и ограничение цен на нефть G7, по-видимому, помогает поддерживать поток (нефти.— "Ъ")»,— говорится в пресс-релизе на сайте МЭА.

Также агентство отмечает, что доходы бюджета России от операций с нефтью в январе упали на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 310 млрд руб. (или $4,2 млрд), а доходы от экспорта снизились на 36%, до $13 млрд. По оценке МЭА, к концу первого квартала 2023 года добыча в РФ сократится на 1 млн баррелей, до 10 млн б/с.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, также с этого дня был установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза (ЕС) на российские нефтепродукты. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потолок цен обходится России в €160 млн ($172 млн) ежедневно. ЕС ожидает, что Россия будет ежедневно терять €300 млн из-за нефтяных санкций. В феврале ЕС также утвердил потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Скидки сброшены».

Лаура Кеффер

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