Парламент Канады будет добиваться признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Канады Гарнетт Дженис заявил, что поддерживает признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией. По его словам, он надеется, что парламент страны единогласно поддержит эту инициативу.

«Мы решительно поддерживаем призыв о включении группы "Вагнер" в список террористических организаций. И мы надеемся, что правительство выполнит эту рекомендацию»,— сказал Гарнетт Дженис на заседании парламента (цитата по ТАСС). Трансляция велась на сайте парламента.

Ранее в США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, а также ввели санкции против связанной с ЧВК физических и юридических лиц. Аналогичное решение приняли на Украине. По информации Telegraph, МВД Великобритании работает над признанием группы террористической организацией.

Олеся Павленко