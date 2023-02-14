Главные новости к утру 14 февраля

США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ, сообщила The Washington Post. Утверждается, что американские чиновники усилили давление на Киев для достижения больших успехов на поле боя. Наилучшим сценарием администрация Джо Байдена считает занятие Украиной как можно большей территорий в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры. Кроме того, как считает американская разведка, Украина пока не сможет организовать наступление на Крым.

США объяснили Украине отказ от поставок ракет ATACMS риском их нехватки в американской армии, узнало Politico. Как отмечает издание, эта обеспокоенность существует наряду с опасениями США, что Украина будет наносить удары по территории России.

В администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей, сообщили источники Financial Times. По крайней мере, Вашингтон может «дать зеленый свет» на передачу F-16 другими странами.

Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40–50%, узнал «Ъ». Это может привести к подорожанию конечных устройств, выпускаемых в стране, включая ноутбуки, серверы и системы хранения данных, или к активизации попыток заказа компонентов за рубежом. Подробнее

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США не видят признаков инопланетной активности в случае со сбитыми неопознанными объектами, сообщил Белый дом. Ранее американский генерал Глен ван Херк не стал исключать такой возможности. Об уничтожении объектов

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