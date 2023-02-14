Дамаск согласился открыть еще два пункта пропуска для гумпомощи на неподконтрольные территории

Президент Сирии Башар Асад разрешил открыть два дополнительных погранперехода на северо-западе страны на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он приветствовал решение Дамаска.

Речь идет об открытии пунктов пропуска Баб-эс-Салям и Аль-Раи на первоначальный период в три месяца. «Открытие этих пунктов наряду с обеспечением гуманитарного доступа, ускорением выдачи виз и облегчением поездок между транспортными узлами позволит быстрее доставить больше помощи»,— говорится в заявлении господина Гуттериша.

На протяжении нескольких лет Дамаск и Москва настаивают на том, чтобы вся гуманитарная помощь доставлялась в Сирию через официальные власти. То есть все грузы должны сначала попадать в Дамаск и потом уже через линии соприкосновения сторон конфликта (кросс-лайн) направляться нуждающимся на территориях, неконтролируемых сирийскими властями. В то же время западные страны настаивают на отправке гуманитарных грузов в обход Дамаска — через внешние границы Сирии через Турцию или Ирак. В итоге компромисса достигнутого Россией и западными странами в СБ ООН в последние годы трансграничная помощь осуществлялась только через один КПП «Баб-эль-Хава», который ведет из Турции в сирийскую провинцию Идлиб. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы оказать помощь пострадавшим от землетрясения на севере Сирии.

В ночь на 6 февраля произошло разрушительное для Турции и Сирии землетрясение. Погибли десятки тысяч человек. По оценке Всемирной организации здравоохранения, жертвами землетрясения в Сирии стали 8,5 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. человек на неподконтрольных Дамаску территориях.

О сложностях с доставкой гумпомощи в Сирии — в материале «Ъ» «Дипломатия землетрясения».

Леонид Уварчев, Марианна Беленькая