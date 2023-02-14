Financial Times: чиновники в США не исключают передачу или реэкспорт истребителей Украине

В администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей, сообщили источники Financial Times (FT). Сам глава государства ранее исключал передачу самолетов.

Как пишет FT, американские чиновники признают, что, скорее всего, предоставят Киеву «более совершенную авиацию по мере затягивания войны или, по крайней мере, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран». По информации газеты, вопрос предоставления самолетов будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля.

Источники FT отметили, что получение истребителей — более долгосрочная цель для Украины. Приоритетом называются поставки боеприпасов.

Украинские власти после одобрения поставок танков западного производства стали активно добиваться получения истребителей. Премьер Великобритании Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву авиации. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден ранее исключали отправку Киеву истребителей. Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок, говорил, что, «в принципе, ничто не исключено». Вопрос передачи истребителей прорабатывает Словакия.

О запросе Киева — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Леонид Уварчев