Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 14 февраля

Президент России Владимир Путин примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. На нем будут подведены итоги работы российской судебной системы в 2022 году, а также названы приоритеты работы на текущий год.

В Москве состоится встреча лидера фракции Государственной думы «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным.

14 и 15 февраля в Брюсселе пройдут заседания министров обороны стран НАТО и контактной группы по помощи Украине.

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

В Москве пройдет пленарное заседание Государственной думы.

На Украине, в Ивано-Франковске, в региональном управлении СБУ, пройдет допрос жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в качестве подозреваемой.

В США, в Сан-Франциско, Федеральный суд по Северному округу Калифорнии проведет заседание по делу россиянина Александра Винника.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...