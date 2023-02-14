Главные анонсы 14 февраля

Президент России Владимир Путин примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. На нем будут подведены итоги работы российской судебной системы в 2022 году, а также названы приоритеты работы на текущий год.

В Москве состоится встреча лидера фракции Государственной думы «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова с президентом России Владимиром Путиным.

14 и 15 февраля в Брюсселе пройдут заседания министров обороны стран НАТО и контактной группы по помощи Украине.

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

В Москве пройдет пленарное заседание Государственной думы.

На Украине, в Ивано-Франковске, в региональном управлении СБУ, пройдет допрос жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в качестве подозреваемой.

В США, в Сан-Франциско, Федеральный суд по Северному округу Калифорнии проведет заседание по делу россиянина Александра Винника.