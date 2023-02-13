Главные новости к утру 13 февраля

Над озером Гурон в США сбит воздушный объект. Пентагон увидел в нем разведывательные риски и угрозу для авиации. Это уже четвертое устройство, уничтоженное в небе над Северной Америкой. Глава североамериканского командования ПВО генерал США Глен ван Херк не стал исключать возможность внеземного происхождения последних трех сбитых объектов. Власти пока не классифицируют их как аэростаты, в отличие от первого устройства.

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал президенту России Владимиру Путину забрать Донбасс. Такая информация уже появлялась в СМИ в 2015 году, тогда российский президент отрицал, что получал предложение.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, «ничего бы не произошло», если бы он прекратил атаки на республики Донбасса. Господин Берлускони также предложил США дать Украине деньги на восстановление только при условии прекращения огня с их стороны.

Дизайнер и модельер одежды Ферутдин Закиров стал фигурантом дела о закупках министерством обороны в разгар пандемии медоборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией, узнал «Ъ». Ведомство закупило у его компаний аппараты для улучшения качества сна вместо ИВЛ почти на 400 млн руб. О деле

Сайты НАТО подверглись хакерской атаке. Они были временно недоступны.

Финский концерн EKE избавляется от своего последнего проекта в России — недостроенного офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в центре Санкт-Петербурга. Его приобретает группа RBI Эдуарда Тиктинского, которая может переделать площади под апарт-комплекс. О сделке

Христианско-демократический союз побеждает на выборах в Палату депутатов Берлина впервые за 20 лет. Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.

Умер режиссер Вадим Абдрашитов. Ему было 79 лет.

Футболист Юрий Жирков объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

О предстоящих 13 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».