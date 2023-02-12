Жирков объявил о завершении карьеры футболиста

Пятикратный чемпион России по футболу, обладатель Кубка UEFA-2004/05 и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года 39-летний полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом сообщают ТАСС и Telegram-канал санкт-петербургского «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит" Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

«Если я играю здесь (на Кубке легенд.— "Ъ"), наверное, да. Надо так думать»,— ответил Жирков ТАСС на вопрос о завершении карьеры футболиста. Сегодня, 12 февраля, он в составе сборной России стал победителем Кубка легенд, в котором принимают участие игроки старше 35 лет.

Юрий Жирков объявил о завершении игровой карьеры, сообщает «Зенит», не приводя подробностей.

Жирков начал свою профессиональную карьеру в тамбовском «Спартаке» (2001–2003), затем выступал за московский ЦСКА, английский «Челси», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и подмосковные «Химки» (2022), ставшие последним клубом в его карьере.

В сентябре 2022 года Юрий Жирков говорил, что завершит карьеру, если не получит «хороших предложений от клубов».

Мария Федотова