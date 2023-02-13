Главные анонсы 13 февраля

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

В Москве комитет Госдумы по бюджету на заседании планирует рассмотреть подготовленные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), связанные с налогообложением нефтяной отрасли и работой демпферного механизма.

В Москве арбитражный суд проведет предварительные слушания по иску входящего в Crocus Group бизнесмена Араса Агаларова АО «Крокус Интернэшнл», которое требует взыскать более 6 млрд руб. с государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).

В Москве арбитражный суд проведет предварительные слушания по иску мобильного оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн», входит в холдинг Veon) о признании недействительным одного из пунктов разъяснений Центрального банка России об особенностях ответственности российских юрлиц по еврооблигациям в условиях международных санкций.

В Ростове-на-Дону областной суд назначил дату оглашения приговора по делу «банды амазонок», которые нападали на водителей и полицейских.

В Турции как ожидается, коалиция из шести оппозиционных партий объявит имя кандидата в президенты.

В Берлине пройдет кик-офф встреча в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности.

В Брюсселе пройдет пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в преддверии встречи министров обороны стран Альянса 14-15 февраля.

В Бельгии состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).

В Греции начнется бойкот сыру и молочным продуктам, объявленный Всеобщей федерацией потребителей Греции (INKA) в ответ на дороговизну на продовольственном рынке и сокращение количества продуктов в упаковках.

С 13 февраля по 15 апреля в Москве допуск в мавзолей Ленина на Красной площади не будет осуществляться в связи с проведением профилактических работ.

О главных событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».