Главные новости за выходные 11–12 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Telegram-канал «Война с фейками» опроверг информацию о скором землетрясении в Крыму, которое якобы прогнозируют сейсмологи. Также канал сообщил, что информация о том, что выходцы из Украины якобы продают ядовитые духи в южных регионах России, включая Кубань, является вбросом.

Сейсмические волны, вызванные землетрясением на юго-востоке Турции, могут активизировать грязевые вулканы на Кубани, рассказала эксперт Кубанского госуниверситета.

Арбитражный суд Москвы по иску властей Кубани обязал ОАО «Российские железные дороги» отреставрировать фасад ансамбля вокзалов «Станция "Краснодар-1"», являющегося объектом культурного наследия.

В Краснодарском крае с начала 2023 года на рынок недвижимости Кубани выведено 39 новостроек и 10 446 квартир — это самые большие показатели в России.

24-летний журналист Владимир Романенко (уроженец Армавира) опубликовал серию антивоенных публикаций на сайте «Комсомольской правды». Часть из них оказались в разделе «Главное». Сейчас публикации уже удалили.

В Краснодаре развернули Георгиевскую ленту длиной 1,2 км в честь 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков.

РИА «Новости» сообщили, что Сергей Галицкий предлагал пост главного тренера «Краснодара» Леониду Слуцкому. Однако он отверг предложение, чтобы сохранить хорошие отношения с бизнесменом, сказал источник издания.

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ростов» в последнем матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Краснодарский адвокат Александр Шабля рассказал, можно ли теперь законно слушать Земфиру и других музыкантов, признанных иностранными агентами. По его словам, это не является правонарушением.

Полиция выясняет причины конфликта, в результате которого мужчина избил работника краснодарской скорой помощи.

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