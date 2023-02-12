Эксперты опровергли скорое землетрясение в Крыму

Telegram-канал «Война с фейками» опроверг информацию о скором землетрясении в Крыму, которое якобы прогнозируют сейсмологи.

«Об этом пишет издание "События Крыма", созданное украинским ЦИПсО, со ссылкой на руководителя Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяну Горелову. Авторы издания и ранее были замечены в распространении фейков, исказили слова Татьяны Гореловой»,— говорится в сообщении.

В интервью «РИА Новости» госпожа Горелова рассказала, что утром 6 февраля специалисты крымской сейсмостанции зафиксировали толчки до двух баллов. Это были отголоски землетрясения в Турции, причин для паники нет.

Журналисты также от имени Татьяны Гореловой призвали жителей южной части полуострова собирать тревожный чемоданчик и готовиться к эвакуации, что также является неправдой, отмечается в сообщении.

Наталья Решетняк

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