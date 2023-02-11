Кубань с начала 2023 года стала лидером в РФ по выводу на рынок новостроек

Краснодарский край с начала 2023 года вывел на рынок недвижимости наибольшее количество новостроек и квартиры по сравнению с другими регионами России. Об этом сообщает краевая ассоциация застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ассоциации, с начала текущего года на рынок недвижимости Кубани выведено 39 новостроек и 10 446 квартир, что является самыми большими показателями в России, сообщила ассоциация в своем Telegram.

Ранее пресс-служба госкорпорации «Дом.РФ» сообщала, что Краснодарский край стал третьим среди регионов РФ по вводу жилья в 2021–2022 годах, всего за последние два года в крае ввели в эксплуатацию 793,6 тыс. кв. м жилых помещений. При этом по площади жилья, строительство которого было одобрено региональными властями в 2022 году, Кубань занимает первое место в РФ. За прошедший год в крае выдали разрешения на строительство более 1,05 кв. м жилья.

По данным госкорпорации, па первом месте по вводу жилья за два года находится Тюменская область (1,09 млн кв. м). Далее следует Москва (831,2 тыс. кв. м).

Михаил Волкодав

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