Полиция проверяет историю с избиением работника «скорой» в Краснодаре

Полиция выясняет причины конфликта, в результате которого мужчина избил работника краснодарской скорой помощи. Об этом сообщает городское УМВД.

Как уточнили в управлении, инцидент произошел на улице Красноармейской в Краснодаре. В результате него медработник получил различные телесные повреждения.

«Изначально указанный гражданин обратился к стражам правопорядка с сообщением о пропаже личного имущества, после чего попросил вызвать ему медработников. Впоследствии он был доставлен в отдел полиции. По окончании разбирательства будет принято законное процессуальное решение и действиям мужчины дана правовая оценка. Также зарегистрировано поступившего от данного человека заявление о пропаже имущества»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее один из местных Telegram-каналов рассказал, что инцидент произошел в ночь на 11 февраля, когда к ночному клубу вызвали скорую и на фельдшера напал пьяный дебошир. Медик якобы получил сотрясение мозга, рассечение брови и сам оказался в больнице.

Михаил Волкодав

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