Источник рассказал, почему Слуцкий отказался от предложения Галицкого возглавить ФК «Краснодар»

51-летний тренер Леонид Слуцкий не принял предложение возглавить ФК «Краснодар», которое якобы ему лично сделал владелец клуба Сергей Галицкий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации агентства, Слуцкий ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с Галицким, с которым они довольно давно поддерживают приятельские отношения.

Леонид Слуцкий в свое время возглавлял ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», голландский «Витесс», а также сборную России. В «Рубине» работал с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года.

О том, что футбольный клуб «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды, сообщал в середине ноября прошлого года Metaratings.ru. Накануне стало известно, что господин Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» по собственному желанию.

4 января 2023 года «Краснодар» возглавил сербский тренер Владимир Ивич, сменив Александра Сторожука, руководившего клубом с марта 2022 года.

Наталья Решетняк

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