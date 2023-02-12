Из-за землетрясений в Турции на Кубани могут проснуться грязевые вулканы

Сейсмические волны, вызванные землетрясением на юго-востоке Турции, могут активизировать грязевые вулканы на Кубани, рассказала ТАСС кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского государственного университета Татьяна Любимова.

Фото: администрация Краснодарского края

По ее словам, на пробуждение вулканов влияют процессы связаные с аномальным высоким давлением, которое создается внутри земли.

Основная часть грязевых вулканов на Кубани расположена на Таманском полуострове – более 30.

Одним из самых крупных извержений на территории Краснодарского края стало извержение вулкана Миска в Темрюке в начале ХХ века.В начале 2000-х годов активизировался грязевой вулкан Гора Карабетова, который является самым крупным на Таманском полуострове. В 2021 году в Крымском районе зафиксировано извержение грязевого вулкана Шуго.

Наталья Решетняк

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