«Краснодар» с крупным счетом обыграл «Ростов» в последнем матче Зимнего кубка РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ростов» в последнем матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 4:0.

Первый гол «быки» забили уже на 11-й минуте встречи: его автором стал испанский полузащитник Хави Гарсия. Почти до самого конца первого тайма счет на табло оставался неизменным, однако на 44-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил новичок команды, нигерийский форвард Кобнан Дэвид Мозес.

Третий безответный мяч в ворота «Ростова» на 59-й минуте забил Джон Кордоба, а еще 15 минут спустя колумбийский нападающий оформил дубль и установил окончательный исход матча.

По итогам Зимнего кубка Кубка РПЛ «Краснодар» занял второе место, «Ростов» – на последней, четвертой строчке. Победителем турнира стал московский «Спартак». Еще один участник кубка, ФК «Сочи» оказался на третьем месте.

Следующую встречу подопечные Владимира Ивича проведут 23 февраля в домашнем матче против столичного ЦСКА. Это будет первый официальный матч РПЛ после зимнего перерыва.

Александр Орлов

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