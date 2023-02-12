Георгиевскую ленту длиной 1,2 км развернули в Краснодаре

В Краснодаре развернули Георгиевскую ленту длиной 1,2 км в честь 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков. Более 4 тыс. школьников приняли участие в патриотической акции, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Идея развернуть огромную Георгиевскую ленту — символ героизма, родилась в 2017 году. Сначала в ней принимали участие несколько классов нашей школы, затем присоединились и другие учащиеся образовательных учреждений», — рассказала директор школы № 52 Татьяна Стрельцова.

Георгиевскую ленту растянули напротив памятника «Защитникам рубежей Отечества» от ул. им. Игнатова до ул. им. Благоева. Учащиеся школ № № 46, 52, 57, 60, 61 и 70, гимназии № 69, пронесли ленту по микрорайону Гидростроителей в направлении сквера Пограничников к памятнику «Защитникам рубежа Отечества — пограничникам» и выстраивались вдоль ул. Мачуги.

12 февраля 1943 года советские солдаты выбили немецких захватчиков из города. Оккупация длилась шесть месяцев. За это время в Краснодаре погибли более 13 тыс. мирных жителей.

Наталья Решетняк

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