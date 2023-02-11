Краснодарский адвокат рассказал, можно ли слушать иноагента Земфиру

10 февраля Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов с формулировкой «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации». Можно ли слушать песни певицы и других музыкантов-иноагентов, не опасаясь получить штраф, «Ъ-Кубань» рассказал член коллегии адвокатов «Южная» Краснодарского края Александр Шабля.

«Прослушивание песен иноагентов не является нарушением, поскольку положение закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием направлено на информирование граждан Российской Федерации о том, что потребляемый ими контент, будь то какая-либо видеозапись, видеоролик, клип, песня подготовлены иностранным агентом... Поэтому непосредственно само прослушивание их песен, либо потребление иного контента, не является нарушением», - говорит адвокат.

Он добавляет, что по закону лицо, являющееся иноагентом, в начале своего контента должен указывать свой статус. Уведомление должно звучать в самом начале музыкального трека, на него нельзя накладывать звуковые фрагменты, нельзя увеличивать скорость воспроизведения. По громкости оно должно быть не тише основного сообщения и, соответственно, должно быть по протяженности, по скорости воспроизведения воспринимаемым на слух.

Александр Шабля разъясняет, что если контент без соответствующего уведомления воспроизводится в присутствии других лиц, либо в общественном месте, то это нарушение: «Кроме того, если вы соберетесь прослушать альбом исполнителя, который признан иноагентом, который состоит из нескольких песен, пометки обязательно должны быть в начале каждого трека».

Тот же порядок действует, если вы делитесь контентом иноагента во «Вконтакте». За прослушивание песен-иноагентов без маркировки для граждан предусмотрена административная ответственность по ст.13.15 Кодекса об административных правонарушенияхРФ (здоупотребление средствами массовой информации). Штраф составит от 2 до 2,5 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без конфискации.

Альбина Баразгова

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