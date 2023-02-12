Лавров заявил о признании Вашингтоном причастности к взрывам на «Северных потоках»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская администрация, по сути, взяла ответственность за взрывы в сентябре 2022 года на «Северных потоках». Об этом он рассказал в интервью информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», опубликованном на сайте МИДа.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, происшедшие на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2",— их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят»,— заявил господин Лавров.

Об инцидентах на «Северных потоках» стало известно 26 сентября, в России их расценили как «акт международного терроризма», однако ответственность за происшедшее пока никто не взял.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве «Северных потоков» власти США, Вашингтон эту информацию опроверг.

Об обвинениях читайте в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"»

Мария Федотова