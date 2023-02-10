Башар Асад обвинил Запад в политизации землетрясения в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад отдает приоритет политике над гуманитарной ситуацией на фоне землетрясения в его стране, передает агентство SANA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башар Асад

Фото: AP Башар Асад

Фото: AP

Президент сказал, что на Западе не существует гуманизма «ни сейчас, ни в прошлом». «600 лет назад колониализм был основан на убийствах и грабежах народов»,— заявил господин Асад. Сегодня, 10 февраля, он посетил госпиталь в пострадавшей от землетрясения провинцию Алеппо, а также поприсутствовал при разборе завалов, сообщает агентство.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение магнитудой до 7,8, в тот же день второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в центральной части Турции. По последним данным, в Сирии — 3317 погибших и более 5 тыс. пострадавших, в Турции — 18 342 погибших и 72 424 раненых.

О готовности оказать помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясения объявили, в частности, Россия, Израиль, Иран, Сербия, Швеция, США, Индия, Китай и Швейцария. Минфин США сообщил, что действующие санкции Вашингтона против Сирии не будут затрагивать трансакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением. Власти США также выделят $85 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии.

О последствиях землетрясений в Сирии и Турции — в публикации «Ъ» «Геосотрясение».

Эрдни Кагалтынов