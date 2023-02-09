Главные новости за 9 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с мэрии Краснодара 304 млн руб. в пользу Луизы Ахеджак — дочери бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.

Жителя Симферополя приговорили к 200 часам обязательных исправительных работ за осквернение мемориального комплекса с Вечным огнем.

Глава Сочи Алексей Копайгородский подписал постановление о приостановке строительства гостиничного комплекса «Монреаль парк» на Курортном проспекте. Ранее суд приостановил решение о законности строительства этого объекта до окончания производства в кассации.

Лазаревский районный суд Сочи взыскал 5 млн руб. моральной компенсации с санатория «АкваЛоо», где собаки насмерть загрызли девочку-шахматистку.

Администрация Краснодара обжаловала в Верховном суде решения о возврате 395 млн руб. субсидии, выплаченной ООО «Новер» на завершение строительства проблемных ЖК «Валентина» и «Южный».

Губернатор Ростовской области анонсировал запуск морского сообщения из столицы Дона до Анапы и Ялты.

В Краснодарском крае выявлено несколько случаев кори. Речи о вспышке инфекции не идет, выявленные случаи единичны. Несколько дней назад о первом случае кори у местной школьницы сообщил главный санитарный врач Анапы.

Новым генеральным директором футбольного клуба «Кубань» стал Любомир Кантонистов. До настоящего времени он был спортивным директором команды.

ГИБДД сообщила о восстановлении грузового сообщения на трассе Новороссийск — Геленджик, закрытого из-за ураганного ветра несколько дней назад.

Инвестор отказался устанавливать колесо обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Причины такого решения неизвестны.

В Крыму из-за минусовых температур замерз самый высокий водопад в регионе — Учан-Су высотой 115 м.

Японский сад в городском парке «Краснодар» (более известен как «парк Галицкого»), который станет самым большим за пределами Японии, откроют весной 2023 года.

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