Не реконструктивно получилось

Краевая инстанция отменила решение краснодарского суда, который ранее по иску дочери бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака признал за Краснодаром право собственности на принадлежащую ей недвижимость и взыскал в счет этого с города 304 млн руб. Речь идет о комплексе имущества на берегу реки Кубань, в согласовании реконструкции которого женщине было отказано. Эксперты «Ъ-Кубань» считают, что у суда не было оснований удовлетворять иск, так как права Луизы Ахеджак пользоваться собственностью не нарушены, а установленные законом ограничения надо соблюдать.



Эксперты считают, что у суда не было оснований удовлетворять иск

Фото: Экологической вахты по Северному Кавказу

Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции о взыскании с мэрии Краснодара 304 млн руб. в пользу Луизы Ахеджак — дочери бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака (скончался в 2010 году). Решение вступило в законную силу, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ноябре 2022 года Ленинский районный суд Краснодара постановил взыскать указанную сумму с городских властей за принадлежащие Луизе Ахеджак земельный участок площадью свыше 1,6 га на Береговой улице, предназначенный для индивидуального жилищного строительства и эксплуатации административно-бытового корпуса, а также расположенные на нем жилые дома площадями без малого 1,3 тыс. кв. м и 306 кв. м и административно-бытовой корпус площадью 296,7 кв. м. Также суд признал за городом право собственности на указанные объекты.

Как писал «Ъ-Кубань», территория, на которой расположено спорное имущество, примыкает к парку имени 30-летия Победы. Госпожа Ахеджак получила его в дар в 2021 году. Прежним правообладателем являлось ООО «Инвест-Юг». Учредителем компании выступал Казбек Ахеджак, отец бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

По данным городских властей, в марте 2008 года распоряжением главы администрации Краснодарского края спорный земельный участок был предоставлен «Инвест-Юг» в аренду на 49 лет для строительства и эксплуатации офисных и административных зданий с подъездными путями. В июне этого же года целевое назначение земли было изменено на «строительство индивидуальных и многоквартирных малоэтажных жилых домов», после этого на основании обращения компании городские власти выдали ей разрешения на строительство, сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о возбуждении уголовного дела в связи со сделками с этим земельным участком в отношении одного из руководителей краевого департамента имущественных отношений. СМИ тогда писали, что находящиеся в госсобственности участки под частную застройку должны предоставляться на торгах, на Кубани же придумали способ, как обойти закон, выделяя их под реализацию инвестпроектов по решению экспертного межведомственного инвестиционного совета при администрации края. Тем не менее дело было закрыто.

Поводом для обращения в суд госпожи Ахеджак стали отказы городских властей, вынесенные в 2021 году, согласовывать ей изменения в разрешение на строительство одного из объектов и реконструкцию других. Отказы мэрия обосновала тем, что участок, на котором расположены объекты, находится в зонах санитарной охраны водозабора, затопления и водоохранной зоне реки Кубань.

Истица ссылалась на то, что лишена права строить и реконструировать объекты, а городские власти не приняли мер для устранения выявленных нарушений при выдаче разрешений на строительство, ввиду чего она теперь несет убытки. Суд первой инстанции удовлетворил иск, обосновав решение тем, что власти Краснодара не представили доказательств невозможности проведения истицей реконструкции. Параллельно с этим в решении указывается, что индивидуальное жилищное строительство в пределах береговой полосы не допускается. С выводами Ленинского суда в четверг не согласился краевой, однако мотивированный судебный акт еще не изготовлен.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко воздержался от оценки законности выделения земельного участка в зоне с особыми условиями использования и выдачи разрешения на строительства на нем, однако при текущих обстоятельствах решение апелляционной инстанции назвал корректным.

«Раз уж участок и недвижимость оказались в зоне, где имеются ограничения их использования, то решение апелляции мне видится законным. Собственности истица не лишена, она сохраняет за собой право пользоваться своим имуществом, в этом праве ее никто не ограничивает. Коль получилось так, что на данных землях имеются ограничения, препятствующие реконструкции, то придется их соблюдать»,— заключил юрист.

Михаил Волкодав

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