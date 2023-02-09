Инвестор отказался устанавливать колесо обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара

По данным департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, по инициативе инвестора в Юбилейном микрорайоне Краснодара отказались от установки колеса обозрения. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Предложение об установке аттракциона властям Краснодара поступило в мае 2022 года. Однако сумма инвестиций и компания-подрядчик не озвучивалась. Реализация проекта была запланирована на 2023 год.

Колесо обозрения на 22 кабины и 176 посадочных мест хотели установить на улице 70-летия Октября. Предполагалось, что высота качели составит 50 м, площадь — 1,5 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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