Спор мэрии Краснодара с застройщиком о взыскании 395 млн рублей рассмотрит Верховный суд

Администрация Краснодара обжаловала в Верховном суде решения нижестоящих инстанций о возврате 395 млн руб. субсидии, выплаченной ООО «Новер» на завершение строительства ЖК «Валентина» и «Южный». Кассационная жалоба поступила 6 февраля, сообщается на сайте ВС РФ.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в декабре 2022 года поставил точку в споре администрации Краснодара с ООО «Новер», возводившим в Краснодаре ЖК «Валентина» и ЖК «Южный». Как следует из материалов дела, на достройку этих объектов из региональной казны была предоставлена субсидия.

В ходе банкротства застройщика выяснилось, что ООО «Новер» незадолго до обращения за субсидией реализовал часть имущества по безденежной сделке, которая была признана ничтожной. Администрация города посчитала, что застройщик намеренно вывел эти помещения из состава конкурсной массы, что дало ему основание претендовать на субсидию на достройку объектов. По мнению мэрии, если бы имущество было реализовано как следует, то у компании имелись бы средства на самостоятельное завершение строительства жилых комплексов. Однако суды с позицией администрации не согласились.

ООО «Новер» начало строить ЖК «Валентина» в 2013 году, сдача объекта планировалась на 2015 год, однако в 2018 году строительство было полностью остановлено. Прокуратура установила, что компания не смогла достроить объект из-за неэффективного расходования средств инвесторов. ЖК «Южный» начали строить в 2012 году, сдать его планировалось в июне 2014 года. Позже объект был заморожен. Строительство обоих объектов возобновилось в 2019 году благодаря выделению бюджетных средств, дома были сданы в 2020 году уже другими застройщиками.

Подробнее - в материале «Ъ-Кубань» «По бюджетному счету».

Тат Гаспарян

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