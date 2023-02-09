В Крыму замерз самый высокий водопад

В Крыму из-за минусовых температур замерз самый высокий водопад в регионе — Учан-Су высотой 115 м. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма республики.

Водопад расположен в окрестностях Ялты. К Учан-Су ведут две пешеходные туристические тропы — Штангеевская и Таракташская.

«Нависающие ледяные глыбы — не самое частое явление для южан, поэтому, если соберетесь его проведать, помните, что водопад находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, нужно оформить пропуск»,— говорится в сообщении.

Накануне метеорологи предупредили о низких температурах и снежных бурях в Крыму. 8 февраля в регионе скорость ветра достигала 20–25 м/с, на дорогах образовался гололед. По данным регионального гидрометцентра, 10 и 11 февраля в Крыму будут самые морозные ночи. В отдельных районах температура воздуха опустится до -13 градусов.

Анастасия Донскова

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