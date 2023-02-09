В Сочи лагерь заплатит штраф за смерть девочки-шахматистки после нападения собак

Лазаревский районный суд Сочи взыскал с санатория «АкваЛоо», где собаки насмерть загрызли девочку-шахматистку, 5 млн руб. моральной компенсации. Владельцу организации назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Коммерческий директор ООО «КСКК "АкваЛоо"» и гендиректор ООО «ООЦ "Илона"» Николай Шангин заключил с Федерацией шахмат России договор на проведение в апреле 2022 года на территории санатория нескольких соревнований по шахматам всероссийского уровня. На участке, где размещались спортсмены, находилось трехэтажное здание, не огороженное забором.

26 апреля 12-летняя шахматистка Полина Куникова из Саратовской области попала на эту территорию. Ее владелец содержал семь овчарок, которые свободно передвигались во дворе. Животные напали на девочку, и она погибла.

На Николая Шангина было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. В судебном заседании он частично признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram