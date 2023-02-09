Мэр Сочи остановил строительство гостиничного комплекса «Монреаль Парк»

Возведение комплекса на Курортном проспекте приостановлено. Соответствующее постановление подписал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В документе указано, что такое решение вызвано определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28 ноября 2022 года. Суд приостановил решение нижестоящей инстанции о законности строительства этого объекта до окончания производства в кассации.

Мэрия Сочи отказала застройщику «Монреаль Парка» в выдаче разрешения на строительство в 2021 году, сообщает портал 93.ru. Основанием послужило то, что в департамент архитектуры города была представлена проектная документация, разработанная за границами правомерного земельного участка. Кроме того, застройщик не предоставил проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капстроительства, высотность здания была превышена, а озеленение недостаточно.

Застройщик оспорил отказ в суде. Хостинский районный суд встал на строну мэрии города. Однако Краснодарский краевой суд снял запрет на строительство. Это решение в данный момент и оспаривает администрация города.

Строительством комплекса занимаются Ашот Татосян и Алексей Николаенко. На сайте объекта сообщается, что здесь будут построены апартаменты. ГК «Монреаль Парк» расположится в 300 метрах от моря. Он будет состоять из семи домов на закрытой охраняемой территории в 1,1 га. Площадь квартир составляет от 30 до 239 кв. м.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram