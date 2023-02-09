Между Анапой и Ростовом-на-Дону будет курсировать пассажирское судно

В текущем году возможно появление водного маршрута из Ростова-на-Дону в Анапу через Ейск, об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Водное сообщение может начаться уже в 2023 году. Мы сделали заявки на получение и покупку речных судов "Валдай 45Р" и быстроходного "Метеор 120М". Первый будет поставлен уже в 2023 году»,— рассказал Василий Голубев.

Он также уточнил, что помимо морского маршрута Ростов — Ейск — Анапа рассматривается возможность открытия маршрутов Ростов — Керчь — Ялта и Ростов — Азов — Волгодонск.

Ранее «Коммерсантъ-Юг» сообщал, что водные маршруты в Крым и Краснодарский край из Ростовской области планируется запустить в 2025 году. «Первые пассажиры отправятся из Ростова в Ейск или Крым точно в 2025 году. А первые туристические маршруты, по которым граждане смогут перемещаться по реке Дон, появятся уже в 2023 году», сообщил в ноябре прошлого года министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Андрей Ульченко

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