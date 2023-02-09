Жителя Симферополя приговорили к 200 часам исправительных работ за осквернение Вечного огня

Жителя Симферополя приговорили к 200 часам обязательных исправительных работ за осквернение мемориального комплекса с Вечным огнем «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918–1920 гг., 1941–1944 гг.» в Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В суде было установлено, что вечером 19 сентября прошлого года мужчина, прибывший в Феодосию на заработки, будучи нетрезвым, поджег цветы, имитируя процесс приготовления пищи на Вечном огне. Прохожие сделали злоумышленнику замечание и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Свою вину симферополец признал в полном объеме.

Анастасия Донскова

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