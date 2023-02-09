На Кубани зарегистрировали несколько случаев заболевания корью (точная цифра не называется). Об этом сообщила пресс-служба управления Роспортребнадзора по Краснодарскому краю.

Речи о вспышке инфекции не идет, выявленные случаи единичны. Эпидобстановка находится на особом контроле, отметили в ведомстве.

Как пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления РПН по краю Диана Ваниева, наиболее эффективным способом борьбы с распространением заболевания является своевременная вакцинация.

«Иммунизация населения осуществляется с 12-месячного возраста, далее — в 6 лет, и далее — до 55 лет»,— отметила госпожа Ваниева.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время вспышки кори зарегистрированы в странах Африки, Восточно-Средиземноморского региона и ближнего зарубежья (Украина, Таджикистан, Казахстан).

Анастасия Донскова

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