Главные новости за 8 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Великобритания ввела санкции против бенефициара ПАО «Абрау-Дюрсо», бизнес-омбудсмена Бориса Титова и его сына Павла.

На трассе Новороссийск — Геленджик вторые сутки продолжает действовать запрет на движение грузовиков. В общей сложности там скопилось 50 фур.

Кроме того, в Новороссийске из-за ураганного ветра пострадали крыши 18 домов, повалено 37 деревьев, некоторые из которых упали на автомобили.

Также из-за шторма в Новороссийске сдвинулись сроки доставки морских грузов из Стамбула. Сейчас суда вынуждены простаивать на рейде.

Из-за снегопада в Краснодаре на 15% выросло число получивших травмы горожан, поступивших в больницу скорой медицинской помощи.

В станице Раевской большая часть домов оказалась без света из-за аварии на линии электропередач.

Мужчина, который изрезал бездомную собаку в подъезде Новороссийска, оказался бывшим врачом детской хирургии первой горбольницы.

В Геленджике местного жителя, напавшего с мачете на полицейских, осудили за покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала ФК «Краснодар» выплатить 500 тыс. евро норвежскому футболисту Эрику Ботхейму, который не провел за клуб ни одного официального матча.

На заключенного в Адыгее жителя Ставрополья завели уголовное дело за участие и финансирование деятельности экстремистской организации «АУЕ».

Жителю Армавира вынесли предостережение после того, как мужчина по заказу гражданина США опубликовал в социальных сетях постановочные видеоролики, дискредитирующие российских военных.

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