В Краснодаре из-за снегопада число пациентов с травмами увеличилось на 15%

Из-за ухудшения погодных условий в Краснодаре число пациентов, поступивших с травмами в приемное отделение скорой медицинской помощи, увеличилось на 15%. Об этом сообщила дежурный администратор краевой БСМП, врач-терапевт Джанна Бабаева.

По ее словам, пациенты поступали с черепно-мозговыми и скелетными травмами, полученными в результате падения. Джанна Бабаева также отметила, что увеличилось количество обратившихся с признаками общего переохлаждения.

По словам врача, количество ДТП в городе выросло на 20%.

Татьяна Ручкина

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