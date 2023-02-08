В Адыгее на заключенного завели уголовное дело за финансирование экстремистской организации

На заключенного в Адыгее жителя Ставрополья завели уголовное дело за участие и финансирование деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

36-летний мужчина был участником запрещенной экстремистской организации — международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («АУЕ»). Отбывая наказание, с апреля 2022 года он систематически собирал деньги с других осужденных в общую кассу. После он передавал собранные средства на обеспечение деятельности экстремистской организации.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Его расследование продолжается.

Татьяна Ручкина

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