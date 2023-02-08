Доставка морских грузов из Турции задерживается из-за шторма в Новороссийске

Сроки морской доставки грузов из Стамбула в Новороссийск увеличиваются на несколько дней из-за шторма в районе российского порта. Об этом сообщает мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Грузы мы доставляем морским транспортом между портами Стамбул и Новороссийск. По состоянию на 8 февраля, в порту Новороссийск шторм, суда простаивают на рейде. Из-за этого срок доставки грузов может увеличиться на несколько дней, в зависимости от погодных условий», - сообщил заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

Также в компании рассказали, что часть авиарейсов из Турции задерживается на неопределенное время. Увеличились и сроки автодоставки в связи с закрытием из-за погодных условий проезда через ближайший к Турции наземный погранпереход «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. В ПЭК рассказали, что перенаправили потоки на погранпереходы между Азербайджаном и Дагестаном (МАПП «Яраг — Казмаляр» и МАПП «Тагиркент — Казмаляр»), что увеличивает логистическое плечо в среднем на 1 тыс. км, а сроки автодоставки из Турции — на 1-2 суток.

С 6 февраля в Новороссийске объявлено штормовое предупреждение по ураганному ветру. Два дня ледяной норд-ост порывами до 38 метров в секунду, срываясь с Маркотхского хребта, переворачивает остановки, сносит крыши домов, вырывает с корнем деревья и создает ледяные скульптуры на улицах. Под действием мороза и ветра морские брызги быстро замерзают, создавая ледяную глазурь. Из-за ураганного ветра в городе введен режим ЧС.

Михаил Волкодав

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