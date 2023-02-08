В Новороссийске ветер повредил 18 крыш и повалил 37 деревьев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия сильного ветра в Новороссийске

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Последствия сильного ветра в Новороссийске

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске в результате сильного ветра пострадали кровли 18 домов, повалено 37 деревьев, некоторые из которых упали на автомобили. Об этом сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Кроме Новороссийска, 17 деревьев повалило в Геленджике и одно в Анапе.

От упавших деревьев пострадали три автомобиля в Новороссийске и один в Анапе.

Всего за период непогоды ветром было опрокинуто два грузовика: два — в Новороссийске и один — в Геленджике.

На Кубани продолжают действовать экстренные предупреждения по сильному ветру, волнению моря, лавиноопасности. По данным метеослужбы, 8 февраля на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик ожидается ураганный ветер и обледенение судов. На указанном участке ожидается ветер с порывами 30–34 м/с. В отдельных районах они могут достигнуть 35–38 м/с. Высота волн ожидается на уровне 1,5–2,5 м. Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов Цельсия.

Михаил Волкодав

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