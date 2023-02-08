ФИФА обязала ФК «Краснодар» выплатить норвежцу Эрику Ботхейму 500 тысяч евро

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу ФК «Краснодар» и обязала клуб выплатить норвежскому футболисту Эрику Ботхейму 500 тыс. евро. За неисполнение решения краснодарской команде могут запретить регистрацию новых игроков в течение трех трансферных окон, сообщает «РИА Новости».

Эрик Ботхейм перешел в краснодарскую команду в декабре 2021 года. При этом за клуб он не провел ни одного официального матча. После начала спецоперации футболист воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке. Краснодарская команда обратилась в суд, заявив, что норвежец и его представители не имеют на это права, однако ФИФА приняла решение в пользу игрока.

В случае неисполнения требований «Краснодару» могут запретить регистрацию новых игроков в течение трех трансферных окон. У футбольного клуба есть десять дней на обжалование вердикта.

Татьяна Ручкина

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