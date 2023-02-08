Авария на электросетях оставила без света станицу Раевскую

В станице Раевской из-за аварии на линии электропередач дома большинства жителей оказались обесточены. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

«В ближайшее время обеспечим станице 15 генераторов, но всей потребности это не покроет»,— говорится в сообщении.

На место повреждения линии отправились аварийные бригады. Сообщается, что восстановительные работы могут продлиться всю ночь и завершиться к утру. По прогнозу Краснодарского ЦГМС, в ночь на 9 февраля в Краснодарском крае значения температуры воздуха могут опуститься до -13 градусов. Жителям станицы рекомендовано принять меры по сохранению тепла в домах.

Анастасия Донскова

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