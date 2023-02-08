Изрезавшим собаку в подъезде Новороссийска оказался бывший детский хирург горбольницы

Мужчина, который изрезал бездомную собаку в подъезде Новороссийска, оказался бывшим врачом детской хирургии первой горбольницы. В этом он сам признался изданию «Нашей газеты».

Мужчина обратился в редакцию с просьбой удалить публикацию, однако получил отказ. В больнице журналистам сообщили, что он уже не является сотрудником медучреждения. Но когда именно уволился мужчина, узнать не удалось.

Бывший детский хирург отметил, что эта собака нападала на него уже дважды. В один из них она была в стае из четырех животных.

«Она не такая спокойная и неопасная, как о ней говорят. Да, я ее порезал. И я понимаю, что поступил неправильно, осознал, что так делать не стоило. Нужно было обратиться в службу отлова собак»,— отметил мужчина.

Несколько дней назад в доме на Мысхакском шоссе мужчина несколько раз ударил ножом бродячего пса, которого жители пускали погреться в подъезд. Нападение на животного зафиксировали видеокамеры. Собаку удалось спасти ветеринарам. Полиция организовала проверку.

Татьяна Ручкина

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