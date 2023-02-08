Владельца «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова внесли в санкционный список Великобритании

Бенефициара ПАО «Абрау-Дюрсо», бизнес-омбудсмена Бориса Титова внесли в список лиц, в отношении которых действуют экономические санкции Великобритании. Обновленный список опубликован на сайте правительства объединенного королевства.

В список также внесли сына омбудсмена Павла Титова, который возглавляет организацию «Деловая Россия». По заявлению главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, обновления списка санкций направлены на усиление давления на президента РФ Владимира Путина.

«На моей работе это никак не скажется. Как и раньше буду защищать бизнес от чиновников, кстати в том числе и английский, если его права будут нарушены»,— написал Борис Титов в Telegram.

В обновленный перечень также включили юриста Николая Егорова, бывшего владельца доли в уставном капитале Антипинского НПЗ, владельца агентства «Регнум» Сергея Руднова, акционера банка «Россия» Светлану Кривоногих, владельца компании «Аэростарт» Виктора Мячина и других влиятельных российских деятелей.

К настоящему времени список санкций Великобритании включает 1,3 тыс. физических лиц и организаций.

Анастасия Донскова

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