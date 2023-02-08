В Геленджике осудили местного жителя, напавшего с мачете на полицейских

В Геленджике местного жителя, напавшего с мачете в руках на полицейских, осудили за покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что 3 марта 2022 года полицейские прибыли домой к злоумышленнику, чтобы привести его на заседание по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Мужчина уклонялся от участия в заседании, поскольку был не согласен с обвинением и считал себя гражданином СССР*. Отказавшись пройти с полицейскими, злоумышленник схватил мачете и, угрожая правоохранителям смертельной расправой, напал на них. Один из полицейских успел закрыться щитом, но при этом получил рубленую рану кисти. Второго сотрудника нападавший ударил тем же оружием по голове.

В отношении жителя Геленджика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 296 и ст. 317 УК РФ (угроза убийством в отношении сотрудников органов принудительного исполнения РФ и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, излагая свою версию произошедшего и цитируя Книгу Притчей Соломоновых»,— говорится в сообщении.

Суд счел вину мужчины доказанной и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год, лишения свободы на 16 лет и 4 месяца и штрафа в размере 100 тыс. руб. Из назначенного наказания 4 года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

*Движение «Граждане СССР» признано экстремистским и запрещено в России.

Анастасия Донскова

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