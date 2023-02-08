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Армавирцу пригрозили статьей о госизмене за дискредитацию армии по заказу жителя США

Жителю Армавира вынесли предостережение после того, как мужчина по заказу гражданина США опубликовал в социальных сетях постановочные видеоролики, дискредитирующие российских военных. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю

В ведомстве сообщили, что армавирец переписывался с гражданином США, который заказывал съемку данных роликов. Видеоматериалы злоумышленник намеревался направить в посольство США с целью использования против безопасности РФ.

Мужчину предостерегли от совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Анастасия Донскова

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