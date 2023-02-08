Трасса между Новороссийском и Геленджиком закрыта вторые сутки из-за непогоды

На автодороге М4 «Дон» в сторону Геленджика продолжают действовать ограничения для движения большегрузного транспорта. Об этом сообщает ГАИ города Новороссийска в Telegram-канале.

Инспекторы просят соблюдать скоростной режим и быть осторожными за рулем в связи с неблагоприятными погодными условиями. На побережье идет снег и сохраняется штормовой ветер.

6 февраля движение грузовиков по трассе между Геленджиком и Новороссийском ограничили из-за ураганного ветра. На автодороге застряли порядка около 50 фур. По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, для водителей большегрузов организовано горячее питание.

Екатерина Мухамедова

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