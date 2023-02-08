Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 6,2 тыс. человек

Жертвами землетрясений в Турции стали 6234 человека, число раненых увеличилось до 37 011 человек. Об этом сообщило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС. Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что Москва делает все, чтобы прояснить судьбу россиян, которые могли быть в зоне землетрясения, передает ТАСС. Сообщалось об одном погибшем гражданине РФ.

Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. Позже в тот же день в Турции произошло второе землетрясение. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. В Сирии общее число погибших превышает 2,4 тыс., пострадало более 2 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Лаура Кеффер