Главные новости к утру 8 февраля

Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 5894 человек, пострадавших — до 34,8 тыс. человек. В подконтрольной правительству части Сирии количество погибших достигло 1250 человек, в оппозиционных регионах погибли 1120 человек. Об этом сообщили в правительствах Турции и Сирии.
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Землетрясение в Турции и Сирии
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