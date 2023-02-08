Главные анонсы 8 февраля

Владимир Путин вручит в Кремле премии президента России в области науки и инноваций за 2022 год молодым ученым. Также он проведет заседание Совета по науке и образованию.

В Москве пройдет пленарное заседание Государственной думы.

В Курской области намечено выездное заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

В Москве пройдет пятая встреча секретарей Советов безопасности по афганской проблематике. Россию на встрече будет представлять секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Помимо России во встрече будут участвовать представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Варшаву посетит министр обороны ФРГ Борис Писториус, он встретится с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

На базе около 100 российских вузов откроются первичные отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Во Владивостоке суд рассмотрит жалобу на 13-летний приговор приморскому депутату Артему Самсонову за растление ребенка.

В Москве, в Российском союзе промышленников и предпринимателей, пройдет форум по креативным высокотехнологичным индустриям и интеллектуальной собственности.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Центрального детского магазина на Лубянке о взыскании в общей сложности более 150 млн руб. с компании «Вандеркинд» Александра Мамута, управляющей российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys.