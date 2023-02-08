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обновлено 00:48

В администрации Харьковской области сообщили о взрывах в Харькове

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове. Информация о пострадавших уточняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет»,— написал господин Синегубов.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что одна из ракет попала в промышленный объект в Киевском районе города.

Ранее «Политика страны» и «Суспiльне» сообщили о шести взрывах в Харькове. Также на территории Харьковской области с 22:00 по местному времени (23:00 мск) действует воздушная тревога.

Олеся Павленко

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