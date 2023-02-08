Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семьям погибших при обрушении дома в Тульской области выплатят по 1 млн рублей

Власти Тульской области выплатят семьям погибших в результате обрушения подъезда в доме в городе Ефремов по 1 млн руб, сообщили в пресс-службе правительства региона. Пострадавшим при обрушении выплатят по 500 тыс. руб., потерявшим имущество — 150 тыс. руб.

«Семьи погибших получат по 1 млн руб. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. руб. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. руб.»,— цитирует пресс-служба правительства главу Тульской области Алексея Дюмина.

Днем 7 февраля в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Химиков в Ефремове произошел взрыв газа, из-за чего обрушился первый подъезд. В результате погибли пять человек, еще трое госпитализированы. Из-под завалов спасли семь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...