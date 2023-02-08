Семьям погибших при обрушении дома в Тульской области выплатят по 1 млн рублей

Власти Тульской области выплатят семьям погибших в результате обрушения подъезда в доме в городе Ефремов по 1 млн руб, сообщили в пресс-службе правительства региона. Пострадавшим при обрушении выплатят по 500 тыс. руб., потерявшим имущество — 150 тыс. руб.

«Семьи погибших получат по 1 млн руб. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. руб. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. руб.»,— цитирует пресс-служба правительства главу Тульской области Алексея Дюмина.

Днем 7 февраля в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Химиков в Ефремове произошел взрыв газа, из-за чего обрушился первый подъезд. В результате погибли пять человек, еще трое госпитализированы. Из-под завалов спасли семь человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Олеся Павленко